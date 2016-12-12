Tuna Altuna, dünya çiftler sıralamasında 272. basamakta yer alıyor.

Antalya'da gerçekleşen Futures turnuvalarının bu haftaki ayağına da Tuna Altuna damgası vuruldu. Rus Alexander Pavlioutchenkov ile ortaklık kuran 27 yaşındaki milli tenisçi, üç maç puanı çevirdikleri Tennis Organisation Cup finalinde Borna Gojo/Ondrej Krstev çiftini 3-6, 6-3, 14/12 ile devirdi.

Bir önceki turda 1 numaralı seribaşı ekibi saf dışı bırakan Altuna/Pavlioutchenkov tandemi, finale istedikleri başlangıcı yapamadı. Açılış setini 6-3'le yitirdikten sonra toparlanan Altuna ve Pavlioutchenkov, ikinci seti aynı skorla hanelerine yazdırıp mücadeleyi uzattı.

Maç tie-break'te 9/7 ve 10/9 geriye düşen Altuna/Pavlioutchenkov ikilisi, bu noktada rakipleri Gojo/Krstev'e şampiyonluk izni tanımadı. Üç maç puanı kurtardıktan sonra kritik oyunu 14/12 ile kazanan Altuna ve Pavlioutchenkov, 1 saat 28 dakika sonunda ipi göğüslemeyi başardı.

Tuna Altuna, tümü farklı partnerlerle olmak üzere peş peşe dördüncü kupasına uzanırken yenilmezlik serisini de 16 maça çıkardı. 27 yaşındaki milli tenisçi, üst üste dört turnuva zaferi yaşayan ilk Türk raket olarak kayıtlara geçerken, toplamdaki 19. çiftler şampiyonluğunu kucakladı.