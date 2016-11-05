Ayla Aksu ve Melis Sezer, ortak müzelerine bir çiftler kupası daha ekledi. Antalya'daki 10 bin dolar toplam ödüllü Tennis Organisation Cup ITF turnuvasının 1 numaralı seribaşı çifti Aksu/Sezer, set yitirmedikleri haftanın sonunda birlikteliklerinin yedinci zaferine uzandı.

Finalde Bulgar Dia Evtimova ile Estonyalı Valeria Gorlats ile kozlarını paylaşan Aksu/Sezer, dört kez servis kırdıkları buluşmadan 6-1, 7-6'lık setlerle üstün ayrıldı. Başarılı raketlerden Sezer 26., Aksu ise 9. çiftler şampiyonluğunu elde etti.

20 yaşındaki Ayla, çiftler finalinden önce çıktığı tekler yarı finalinde de galip taraftı. Organizasyonda 1 numaralı seribaşı olarak ter döken Aksu, Rumen Georgia Craciun'u 6-4, 6-4'le yenerek ilerlediği finalde Alman Tayisiya Morderger ile eşleşti.