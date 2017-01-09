Fotoğraf: Evrim Aydın

2015'te başladığı Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup serüvenini başarıyla sürdüren Türkiye, 2017'deki ilk sınavını 3-5 Şubat tarihleri arasında Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanında verecek.

Lefkoşa'daki Ulusal Tenis Merkezi'nin sert zeminli kortlarında gerçekleşecek mücadelelerde Ay-yıldızlı formayı terletecek oyuncular ise kaptan Haluk Akkoyun tarafından açıklandı.

Buna göre Kıbrıs Rum Kesimi karşısındaki Davis Cup birinci tur eşleşmesinde kırmızı-beyazlı ekibi Marsel İlhan, Cem İlkel, Anıl Yüksel ve Altuğ Çelikbilek temsil edecek.

En büyük kozu 2006 Avustralya Açık finalisti ve dünya eski 8 numarası Marcos Baghdatis olması beklenen ev sahibi Kıbrıs Rum Kesimi'nin kadrosu ise henüz duyurulmadı.

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