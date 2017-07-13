Tam tenis başladı diyorduk ki sakatlıklar nokta koyuyor. Şimdi de önce Murray sonra da Djokovic sakatlıklarla baş edemedikleri için Londra’yı hüzünle terk ettiler.



Murray kalçasındaki sorunun tekrarlamasıyla ABD’li 1.98’lik Querrey karşısında çok çabaladı. Buna rağmen son iki seti 6-1’lik skorlarla vererek ve sahadan sekerek ayrıldı (36, 64, 67, 61, 61). Uzunca bir süredir bu kalça problemiyle uğraşan Dünya 1 numarası bir an geldi ki servisini bile atamadı. Servisinin hızı 100km’nin altına düşünce de bu seviyede yapılabilecek bir şey kalmıyor. Hele ki Querrey gibi sürekliliğini hiç bozmayan ve voleye gelmeyi pek seven biri önünde.





Sam Querrey 29 yaşında. 2009’dan bu yana bir grand-slam turnuvasında yarı-finale kalabilen ilk Amerikalı erkek tenisci. Adeta 1 numara düşmanı. Geçtiğimiz yıl yine burada 3. turda Djokovic’i elemişti. Bu yıl ki performansı dudak uçuklatıcı. Bir kez 4 set, üç kez de 5 set oynadı. Yendiği adamlara bakın : Anderson, Tsonga ve Murray ! Şimdi Cuma günü Cilic karşısında yarı-final oynayacak. İstatistiklerde Hırvat’ın fena halde üstünlüğü var: 4-0. Üstelik bunların üçü çim zeminde. 2012 Wimbledon’un da oynadıkları bir çeyrek-final maçı var ki tekrar tekrar izlenmeli. Cilic beşinci sette 17-15 üstünlükle ayrılıyor.





Djokovic ise kolunun her ekleminden muzdarip. Hem bileği, hem dirseği, hem omzu. O Murray kadar bile dayanamadı. İlk seti başa baş mücadele etmesine rağmen verip ikinci sette de 2-0 geriye düşünce bıraktı. Berdych uzun bir zaman sonra bir grand-slam’de tekrar yarı-final oynayacak. Formda ama karşısındaki rakip Federer!

Nole maçtan sonra verdiği beyanatta sahanın durumundan tüm oyuncuların şikayetçi olduğunu belirtti. “Hakeme kortun ortasındaki boşluğu/deliği söyledim. Göstermemi istedi ama sonrasında pek oralı olmadı” dedi. Devamında ise “Kortun gerisinde hiç çim kalmadı…Neredeyse kel orası. Üstelik zemin düz değil, ayarsız. Top yere değdiğinde bir de nereye sıçrayacağını tahmin etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu adeta bir kumar” söyleminde bulundu.













Oyuncular çatı kapandığında içeride kalan nemden dolayı yüzeyin kayganlaştığından da rahatsız. Bunun çok sakıncalı olduğunu ve önemli sakatlıklar doğurabileceğini belirtiyorlar. Ki, Mattek-Sands bundan dolayı belki de tenis kariyerini noktalamak zorunda kalacak.





Haşmetmeabları Sayın Roger Federer de (fevkalâde bir fiziksel durumda geldiği Wimbledon’da) zeminden pek memnun olmamakla birlikte bir makine düzeni içinde her rakibini yeteneği ve klası ile saf dışı bırakarak sanki sekizinci şampiyonluğuna gidiyor. Daha kimseye set bile vermedi.

Ona tehlikeli gelen Raonic karşısında tarifsiz bir taktiksel üstünlüğü vardı. Önce rakibinin servisini çabuk ve mükemmel karşılayarak onun bu en etkili silahını devre dışı bıraktı. Sonra da alçak toplarla 1.96’lık Raonic’in dengesini bozarak ona değil oyun kurmak, oyuna girme olanağı bile tanımadı. Üçüncü sette 3-0 geri düşünce anında oyununu değiştirdi. Atak oynamaya başladı ve volede durumu önce eşitledi sonra da bitirdi.

Sonrasında kendinin de ifade ettiği gibi (bir zamanlar dünya sıralamasında üçüncülüğe kadar yükselmiş) antrenörü Ivan Ljubicic ve (çalışmaları uzun yıllara dayanan diğer antrenörü) Severin Lüthi ile çok üretken bir birliktelik kurmuş olduklarını belirtiyor. Üstelik Ljubicic Raonic’in eski koçu ! Dünyanın en iyi forehand’lerinden biriydi…Eh Federer’in ki de fena sayılmaz !





Şimdi Ekselansları, Berdych karşısında final vizesi arayacak. Bugüne kadar oynadıklarında 18-6 üstünlüğü var. Ama 2014’te onu burada eleyen Çek raket olmuş. Bu formuyla İsviçreli şampiyon olacaktır kanısındayım. Ona en tehlikeli gelecek (Querrey’i geçerse) Hırvat Cilic olabilir.

Federer’in Cilic’e karşı da 6-1 üstünlüğü var. Ancak tenis dünyasının alçak gönüllü ve olağanüstü yardımsever mensubu olan bu Hırvat raket ondan çok genç ve 1.98’lik boyuna rağmen her topu çıkarabilen özelliklere sahip. Kolay bozulmuyor da... 2014 ABD Açık’a çok formda gelen Federer’i yarı-finalde üç sette yendiğini unutmayalım. 2016 Wimbledon’ın da da Federer kazanırken beş sette cinnet geçiriyordu (67,46,63,76,63).





İyi izlenceler dilerim..





Hoşkalınız.







