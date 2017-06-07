Her yıl doğanın azizliğine uğramayı adet edinmiş olan Roland Garros Turnuvası geleneğini bu yıl da bozmadı. Koskoca bir gün yağmur, fırtınadan ve hatta hortumdan dolayı çok az maç yapılabildi. Değil o gün oynayanlar ertesi gün olan Perşembe bile sahaya çıkanlar rakipleri kadar rüzgâr ve adeta çamurlaşmış toprakla baş etmeye çalıştılar. Tabii gün sürprizlerle dolu geçti.





Salı ancak kadınların çeyrek-final maçları oynanabildi. En büyük sürpriz olan Letonyalı Ostapenko, THY’nin yüzü Wozniacki’yi üç sette aştı. Öbür yanda ise İsviçreli Bacsinszky Fransızların heveslerini kursaklarında bıraktı. Turnuvada kalan iki raketlerinden en büyük ümitleri Mladenovic’i 6-4’lük iki setle geçti. Bu maçta Fransız raketin -tam tabiriyle - şıllıkça hareketleri hiç hoş değildi. Hadi izleyicileri hareketlendirmesini anlayalım. Ama rakibinin hatalarından kendisine pay çıkarması çok çirkin. Sakatlanan rakibinin eşyalarını toplayan sporcular varken böyleleri basitliklerini ortaya koyuyorlar.

Bacsinszky böylece Ostapenko’nun rakibi oldu (Cuma saat 16:00’dan itibaren) … İşin ilginç yanı bu iki raket bugün doğum günlerini kutluyor. 47. sıradaki Letonyalı 20, 30. sıradaki İsviçreli ise 28 oluyor.





Ertesi gün (Çarşamba) ise Çek Pliskova Fransızların diğer raketini (Garcia) yenerek tribünlere “başka bir bahara” dedi!

Rumen Halep ile Ukraynalı Svitolina arasındaki maç ise 10 gündür izlediğimiz en iyi mücadele oldu. Kadınlar tenisinin en atletik üyesi diyebileceğimiz Halep ilk seti verip ikinci sette de (5-1, 30-0) yenikken öyle bir geri dönüş gerçekleştirdi ki maçı izlerken adeta nefes almadım 3-6, 7-6, 6-0. Şimdi turnuvanın başlıca favorileri olan Halep ile Pliskova yarı-finalde karşılaşacak. Halep yine işi sıkı tutmazsa Pliskova ona hayatta geri dönüş fırsatı vermez (Cuma ilk yarı finali müteakiben).





Erkeklerde ise geçen yılın şampiyonu Djokovic Avusturyalı Thiem’e bir saati aşkın, çok çekişmeli bir ilk setten sonra göz açıp kapanıncaya kadar yenildi (76, 63, 60). Bu büyük şampiyonun bir garipliği var. Tenis dünyasının en fit atletlerinden biri kabul edilirken burada oynadığı maçlarda bir çok kez dengesini bulmakta zorlandı. En başarılı olduğu (savunmayı atağa çevirecek) koridor boyu back-hand paralel vuruşlarını bile yapamıyor. Özgüveni yitik sanki.





Thiem çok güçlü. Aynı Rus Kachanov gibi bilhassa forehand’leri bazuka gibi. Ancak tenis turnuvaları savaşları andırır. Kaba güç ile muharebeyi kazanırsınız ama savaşı değil. Burada da maç kazanmakla şampiyon olmak farklıdır. Sadece kaba-güçle üstünlük kurulmasına Nadal’ın izin vereceğini sanmıyorum.

Murray-Nishikori maçında ise Japon bariz bir üstünlükle seti almış giderken hakem Carlos Ramos’un yersiz bir uyarısı hırslanmak için kıvılcım arayan İskoç’u (pardon İngiliz’i) çıldırttı! Sinameki Murray gitti yerine hırs dolu esas adam geldi. İkinci seti son sürat 6-1 alarak durumu eşitledi. Üçüncü sette Japon durumu eşitlemesine rağmen bundan kötüsü olmaz dedirten feci bir tie-break oynadı 0-7!

Dördüncü sete Japon rakibini, İngiliz ise raketini kırmaya çalışarak ve dövünerek başladı. Anlaşılan bu kez kendi kendini hırslandırmıştı. Japon da hatalarına hatalar ekleyince bu setle birlikte maç da Murray’nin oldu (26, 61, 76, 61).





Gerçekten maçları izlerken görüyoruz ki bazı hakemler hiç yeri yokken oyuncuların sinirine dokunmak için sanki kurgulular. Eminim gün gelecek ağır-abiler ve ablalar bu hakemlerin yönetimine itiraz edecek ve bunlar büyük turnuvalarda iş bulmak için zorlanacaklar. Aynen Kader Nouni’nin hiçbir ATP maçı yönetememesi gibi!

Diğer yarı-finalist ise Hırvat Cilic’i sanki gösteri maçı oynuyormuşçasına yenen Wawrinka oldu (63, 63, 61). Mütevazı İsviçreli aynı Nadal gibi turnuvanın başından bu yana tek set yitirmedi. Oynadığı tenisle de ben bu turnuvanın favorisiyim diyor. Murray-Wawrinka, Nadal-Thiem Cumartesi günü yarı-final oynayacak.





Bu arada tenis camiasına bomba gibi bir haber düştü. ITF Yönetim Kurulu Davis Kupası maçlarının artık üç set üzerinden oynanmasını kabul etti. Buna göre her bir tur yine üç gün oynanacak. Tekler maçları Cuma ve Pazar günleri üç setten oynanırken, çiftler Cumartesileri beş set üzerinden oynanacak.



