“Şeytan Toprağı ya da Kırmızı Pislik (Toz)” diye de anılan kiremit tozu karıştırılmış Roland Garros kortları yıldızları öğütmeyi sürdürüyor. Organizasyonu memnun eden bir olgu da maçların çoğunun üç sette bitmesi ve beş sete uzayan maçların neredeyse yok denecek kadar az olması. Erkeklerde, ikinci turda 22 maç 3 sette biterken, 8 maç 4, 2 maç ise beş sete uzamış. Kadınlarda ise 18 maç üç sette, 14 maç ise iki sette bitmiş.



İlk 2 tur sonunda elenen seri başları ve yıldızlar:





Erkeklerde:

Alexander Zverev

Tsonga

Berdych

Sock

Kyrgios

Karlovic

Muller

Querrey

Ferrer

Simon

Tomic

Coric

Mischa Zverev





Kadınlarda:

Kerber



Makarova

Puig

Vinci

Kvitova

Bertens

Baroni

Jankovic

Gavrilova

Cibulkova

Konjuh

Konta



Strycova

Pavlyuchenkova

Safarova

Vandeweghe

ve Bouchard *





(*) Kimsenin başarısızlığından mutluluk çıkaracak bir yapım yoktur. Ama iyi şeylerle ancak iyi insanların karşılaştıklarına inanırım. Eugene Bouchard gibi cin olmadan şeytan çarpmaya çalışanlardan utanırım. Kendi eksikliklerini magazin basınına sürekli beyanatlarla ve başkalarının açmazlarıyla, kusurlarıyla örtmeye çalışmak hele sporda ne ayıp. Başta Sharapova, rakipleri ya da organizasyon komiteleri ile ikide bir de zaman harcayacağına bu süreyi çalışarak kullansa belki de sağdan soldan halka yemeyecek!

Keys





Bugün izlemenizi önerebileceğim maçlar:





Muguruza – Putintseva (ilk maç).

Carreno Busta – Dimitrov (ilk maç ).

Rogers – Mladenovic (2. maç) (Rogers, Çağla’yı eleyen Amerikalı oyuncu)

Thiem – Johnson

Djokovic – Shwartzman





Bugün Rafael Nadal’ın rakibi olacak Gürcü Basilashvili antrenmanlarını İstanbul’da Koza-WOS’ta yapıyor ve antrenörü de aynı tesisin baş hocası Gavin Hopper’dır. Basilashvili’nin babası da Gürcistan Opera ve Balesi'nin baletlerinden biridir.







Hoş kalınız.