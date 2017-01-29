Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık, tek erkekler finali ile sona erdi. Roger Federer ile Rafael Nadal gibi yaşayan iki efsanedir. Efsane dediğiniz vakit onların hakkında anlatacak geriye bir şey kalmıyor. İzlediğimiz final maçı pek yüksek bir tenis standardına sahip değildi. Ancak olağanüstü bir çekişme vardı.

Maç hakkında yapılabilecek yegane yorum “Federer puanları verdi ve aldı”. Aldığı daha fazla olunca da şampiyon oldu.

2017 Avustralya Açık’ın bize bu iki hafta içinde yaşattıkları epey uzun bir süredir hiçbir slam turnuvasında yaşanmamıştır. Bu yaşananları özetleyebilmek için de söylenebilecek tek bir şey var: “Geleceğe Dönüş – Back To The Future”* .

Bize bu özel haftaları yaşatabildikleri için Eurosport’a teşekkür ederim.

Hoş kalınız.





*Fikir, tenisçi kardeşim Enok Eskinazi’nindir.