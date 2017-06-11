Roland Garros erkekler finalinden sonra..
Yarın (Pazartesi) ATP’nin yeni sıralaması yayınlandığında durum şöyle olacak :
1 Andy Murray
2 Rafael Nadal
3 Stan Wawrinka
4 Novak Djokovic
5 Roger Federer
6 Milos Raonic
7 Marin Cilic
8 Dominic Thiem
9 Kei Nishikori
10 Alexander Zverev
Final Maçı
Nadal-Wawrinka maçı başladığı andan itibaren İspanyol’un önceki maçlardaki kesin üstünlüğünü bekleyenler şaşırdı. Zira İsviçreli’nin tekin adam olmadığını bildiğinden çekinceli başladı.
Rakibi de uzun toplarla onu çizginin birkaç metre ardında durmaya zorluyor ve onun “spin” toplarının etkisini kırıyordu. Buna rağmen Nadal 2-1’de 4 kez kırma şansı yakaladı ama Wawrinka hepsinde onu kortun dışına atan servislerle durumu eşitledi. Ancak Wawrinka hep yanıt veriyor, oyunu domine eden kazanma hırsı gösteren hep Nadal.
Salt savunarak Nadal karşısında maç kazanılmazdı. Ve sonunda 4-2 oldu ve set te böylece 6-2 bitti.
İkinci sette ise maçında başında beklenilen kesif bir üstünlük başgösterdi. Wawrinka yoyo gibi bir köşeden diğerine yetişmek zorunda kalıyor ve sonunda topu fileye takıyordu. Nadal rakibini duvarın dibine kadar çekilmeye zorlayan çok uzun ve spin dolu toplarla bıktırıyordu. Öyleki hislerini belli etmeyen ve bu doğrultuda buz-adam lakabı takılan Stan-The-Man önce dövünmeye ve rakibini alkışlamaya başladı. Sonra da raketini kırıp kendi kafasına çaktı! İkinci set de 6-3 bitti.
Aldığı ihtiyaç molasından sonra herkes üçüncü sette daha etkin bir Wawrinka bekliyordu. Onun servisiyle başlandı. Başlamasıyla da Nadal onu kırdı. Sonra da kendi servisini aldı. Üç dakikada 2-0 oldu. Öyle bir oyun oynuyordu ki başta eşim, koltuklarımızdan gelen yorumlar şöyleydi:
- “Hiç acıması yok!”
- “Tenisçi mi bu yoksa Terminatör mü?”
- “Elinde olsa nefes almasına da izin vermeyecek!”
Ve nihayet Wawrinka da jeton düştü… Nadal’ı Nadal’ın oyunuyla yenemeyeceğini anladı. Başladı atak oynayıp fileye gelmeye. Kendi servisini böyle aldı. Maç boyunca ilk kez İspanyol'u müşkül bıraktı. İşe seyirci de uyandı ve İsviçreliye tezahürat başladı. Artık daha iyi oynuyor, vuruşlarıyla rakibini zor durumlara sokuyordu.
Ama işin özü gün onun değildi. Ne yapsa, neyi denese Nadal’ı alt edemiyordu. Daha iyi oynamasına rağmen son set 6-1 bitti! Şampiyon Nadal. 10. kez.
“Bu formuyla bu adam herkezi siler süpürür, Wimbledon’u da alır” diyeceğim ama aklıma Federer faktörü geliyor… Sanki biraz rahatlıyorum! Hoş kalınız.
Roland Garros’taki diğer kategorilerin sonuçları:
Çift Kadınlar: MattekSands (ABD)/ Safarova (CZE)
Çift Erkek: Harrison (ABD)/Venus (NZL)
Karışık Çiftler: Dabrowski (CAN)/Bopanna (IND)
Genç Erkekler: Popyrin (AUS)
Genç Kızlar: Osuigwe (ABD) (İki ABD’li final oynadı. Yarı-finalde iki Rus ile oynadılar.)
Tekerlekli Sandalye Kadın: Kamiji (JPN)
Tekerlekli Sandalye Erkek: Hewett (GBR)