Roland Garros erkekler finalinden sonra..





Yarın (Pazartesi) ATP’nin yeni sıralaması yayınlandığında durum şöyle olacak :





1 Andy Murray

2 Rafael Nadal

3 Stan Wawrinka

4 Novak Djokovic

5 Roger Federer

6 Milos Raonic

7 Marin Cilic

8 Dominic Thiem

9 Kei Nishikori

10 Alexander Zverev





Final Maçı





Nadal-Wawrinka maçı başladığı andan itibaren İspanyol’un önceki maçlardaki kesin üstünlüğünü bekleyenler şaşırdı. Zira İsviçreli’nin tekin adam olmadığını bildiğinden çekinceli başladı.





Rakibi de uzun toplarla onu çizginin birkaç metre ardında durmaya zorluyor ve onun “spin” toplarının etkisini kırıyordu. Buna rağmen Nadal 2-1’de 4 kez kırma şansı yakaladı ama Wawrinka hepsinde onu kortun dışına atan servislerle durumu eşitledi. Ancak Wawrinka hep yanıt veriyor, oyunu domine eden kazanma hırsı gösteren hep Nadal.





Salt savunarak Nadal karşısında maç kazanılmazdı. Ve sonunda 4-2 oldu ve set te böylece 6-2 bitti.





İkinci sette ise maçında başında beklenilen kesif bir üstünlük başgösterdi. Wawrinka yoyo gibi bir köşeden diğerine yetişmek zorunda kalıyor ve sonunda topu fileye takıyordu. Nadal rakibini duvarın dibine kadar çekilmeye zorlayan çok uzun ve spin dolu toplarla bıktırıyordu. Öyleki hislerini belli etmeyen ve bu doğrultuda buz-adam lakabı takılan Stan-The-Man önce dövünmeye ve rakibini alkışlamaya başladı. Sonra da raketini kırıp kendi kafasına çaktı! İkinci set de 6-3 bitti.





Aldığı ihtiyaç molasından sonra herkes üçüncü sette daha etkin bir Wawrinka bekliyordu. Onun servisiyle başlandı. Başlamasıyla da Nadal onu kırdı. Sonra da kendi servisini aldı. Üç dakikada 2-0 oldu. Öyle bir oyun oynuyordu ki başta eşim, koltuklarımızdan gelen yorumlar şöyleydi: