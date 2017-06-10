Yarın (Pazar) oynanacak final maçı öncesi Sizlere bazı ilginçlikler yansıtayım dedim.



Wawrinka ile Nadal arasındaki maçlarda İspanyol çok ağır basıyor. 15-3. Ancak 2014 sonrasına bakarsak rakamlar 3-3’ü gösteriyor. Sadece toprakta oynadıkları karşılaşmalarda ise Nadal yine çok üstün (6-1).





Wawrinka kazanırsa tarihin yazdığı en yaşlı üçüncü şampiyon olacak (Ondan önce 1968’de Rosewall ve 78’de Gimeno).

Yine Wawrinka burada gençler Şampiyonu olmuş (2003) beşinci raket (Lendl, Vilander, Gimeno, Emerson).





Nadal Roland Garros’taki rekorları saymakla bitmez. Başlıcalarını sayayım. Burayı 9 kez kazanmış. Bu yıl da şampiyon olursa 10’uncusu olacak. Yaptığı maçlarda 78 kez kazanmış ve sadece iki kez yenilmiş. Müthiş değil mi? Boşuna “Toprağın Kralı” denmiyor.





Nadal’ı dört (4) yaşından beri amcası Tony çalıştırıyor. 2017’de efsanelerden Carlos Moya’yı ekibine dahil ediyor.

İsviçreli'nin antrenörü ise İsveçli gerçek bir beyefendi: Magnus Norman. 2000 yılında Roland Garros’ta final oynamış. 2013’ten bu yana beraberler.

Pazartesi günü ATP’nin yeni sıralaması yayınlandığında durum şöyle olacak :

1 Andy Murray

2 Nadal/Wawrinka??

3 Nadal/Wawrinka??

4 Novak Djokovic

5 Roger Federer

6 Milos Raonic

7 Marin Cilic

8 Dominic Thiem

9 Kei Nishikori

10 Alexander Zverev





Bu Pazar ülkemizde ayak topu ligi de yok. Rahatlıkla tenis izleyebilirsiniz. İyi eğlenceler dilerim.





Hoşkalınız.







