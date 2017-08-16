Grand Slam ve Masters 1000 turnuvalarında bu sezon henüz mağlubiyet yaşamamış olan sezonun formda ismi Roger Federer, ilk yenilgisini Rogers Cup finalinde Alexander Zverev’den aldı. Alman tenisçi bu zaferle birlikte üst üste 10.galibiyetini alırken bu sezonki 5. şampiyonluğuna da ulaşmış oldu.



2017 yılında finale gelinceye kadar çıktığı 37 maçta yalnızca iki defa korttan mağlup ayrılan İsviçreli Federer, üçüncü mağlubiyetini finalde Zverev karşısında aldı. Bu sezon ilk kez top 10’da yer alan bir isme kaybeden ekselansları, genç rakibi karşısında set alamadı ve bu yılki ilk finalini kaybetti.



Her iki sette de birer kez servis kırarak setlerde avantajı eline geçiren ve servis attığı oyunlarda da Federer’e servis kırma şansı vermeyen Zverev; ilk seti 29 dakikada 6-3, ikinci seti de 39 dakika sonunda 6-4 kazanarak bu turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Bu sezon bir turnuva finalinde ilk, toplamda ise üçüncü mağlubiyetini alan Federer'in özellikle maçın son bölümlerinde sakatlık belirtileri göstermesi dikkat çekti.



Zverev bu zaferle birlikte 1989 ve daha sonra doğan oyuncular arasında Slam, Masters, ATP Finalleri veya Olimpiyat şampiyonluğu bulunan tek oyuncu ünvanına sahip olurken 2007 Nalbandian’dan sonra da Djokovic, Federer, Murray ve Nadal dışında aynı yıl içinde iki Masters 1000 turnuvası kazanan ilk raket oldu.



Federer, final sonrası Cincinnati ve Amerika Açık ile ilgili şu açıklamaları yaptı: “Bu gece Cincinnati’ye geçeceğim, 1-2 gün içinde orada oynayıp oynamayacağıma karar vereceğim, Amerika Açık’ta 1 numara olmaktansa bunu yıl sonunda başarmış olmayı tercih ederim. Hafta boyunca sağlık olarak iyiydim biraz ağrım oldu ama sert korta geçince olabilecek ağrılardı, kendimi dinlemeliyim bugün hayal kırıklığı yaşasam da olumlu bir haftayı geride bıraktım, daha iyisini yapmak istemiştim ama Sascha daha iyiydi. Amerika Açık’a mümkün olan en iyi halimle gitmek istiyorum.”

Bu açıklamadan bir süre sonra ise İsviçreli tenisçi Cincinnati'de yer almayacağını açıkladı ve Nadal'ın 21 Ağustos'ta klasmanın yeni 1 numarası olması kesinleşmiş oldu.



Eren Andaç / Tenisdunyasi.net