Bu sezon Roma Masters, Munich ve Montpellier’de mutlu sona ulaşmayı başaran erkekler tenisinin parlayan yıldızı Zverev, sezonun son Grand Slam’i olan Amerika Açık turnuvasında kendisine dünya eski 1 numarası İspanyol Juan Carlos Ferrero’nun yardım edeceğini duyurdu. İkili arasındaki bu anlaşmanın Amerika Açık sonuna kadar süreceği belirtildi.



2003 yılı Roland Garros şampiyonu Ferrero, Alexander Zverev için: “O sıra dışı ve şampiyon ruhuna sahip bir oyuncu. Oyununu geliştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Benim için heyecan verici bir meydan okuma olacak” ifadelerini kullandı.

Eren Andaç / Tenisdunyasi.net