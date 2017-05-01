ATP Next Gen yıldızı Alexander Zverev, parlayan kariyerinin en büyük zaferini İtalya'nın başkenti Roma'daki Masters turnuvasında kutladı. 20 yaşındaki Alman tenisçi, kusursuz bir oyun oynadığı finalde dünya 2 numarası Novak Djokovic'i 6-4, 6-3 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Roma'daki sekizinci finalinde boy gösteren Djokovic'in servisini henüz ilk oyunda kıran Zverev, güçlü servisleriyle rakibine geri dönüş şansı tanımadı. Servislerinde altı puan yitirdiği seti 6-4'le hanesine yazdıran Zverev, şampiyonluk yolunda ilk adımı attı.

Sırasıyla Kevin Anderson, Viktor Troicki, Fabio Fognini, Milos Raonic ve John Isner'ı eleyerek finale gelen Zverev, müthiş servis performansını ikinci sette de sürdürdü. Dört kez İtalya Açık şampiyonu Djokovic'in servisini üçüncü oyunda çalıp 2-1 öne geçen Zverev, break üstünlüğünü yine kaptırmadı.

İlk üçü 15'e, dördüncüsü de 0'a karşı olmak üzere dört harika servis oyunu çıkarıp dokuzuncu oyuna 5-3 üstün giren Zverev, işi Djokovic'in servisinde bitirdi. Sırp raketin uzun kaçan backhand'i neticesinde maça nokta koyan Zverev, bu sezon üçüncü, toplamda dördüncü kupasına uzandı.

1 saat 21 dakika süren karşılaşma boyunca birinci servislerinden %84'le puan çıkaran genç Zverev, tarihin en iyi return yapan oyuncularından Djokovic'e kendi servisinde yalnızca dokuz puan şansı tanırken, servis kırma puanıyla yüzleşmedi.

NOVAK'TAN BU YANA İLK

Mücadeleyi 16 kazanma vuruşu, 14 basit hatayla tamamlayan Zverev, 2007'de Miami'de zirveye çıkan Djokovic'ten bu yana Masters düzeyindeki bir turnuvada büyük ödülü kucaklayan en genç tenisçi oldu. Nisan 1997 doğumlu Zverev, aynı zamanda 1990'larda doğup Masters kazanan ilk isim olarak kayıtlara geçti.

İLK 10'A GİRDİ

Ödülünü Avustralyalı efsane Rod Laver'ın elinden alan Alexander Zverev, Roma'da geçirdiği muhteşem haftanın karşılığında 1000 ATP puanı ve 820,035 avro para ödülünün yanında yedi basamak yükselişle 17.'likten 10. sıraya yerleşti.

Ali Katipoğlu - Roma