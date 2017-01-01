Geçen yıl yaşattığı ilklerle Türkiye'nin gururu olan Çağla Büyükakçay, 2017'de aldığı talihsiz yenilgilere Kuala Lumpur'da yenisini ekledi. 8 numaralı seribaşı olarak katıldığı WTA Malezya Açık'ta Japon Risa Ozaki'ye 6-2, 3-6 ve 6-4'lük setlerle kaybeden milli oyuncu turnuvaya veda etti.

Haftaya 94. sırada giren Büyükakçay üç kez servis kırdırdığı ilk seti 6-2 kaybetti. İkinci sete hızlı giren milli oyuncu drop shot ve açılı toplarla rakibini zorladığı sette 4-0 öne fırladı. Çağla üç kez rakibinin servisini kırdığı seti 6-3 kazanarak mücadeleyi son sete taşıdı.

22 yaşındaki rakibi karşısında 3-2'de yakaladığı servis kırma şansından yararlanamayan Büyükakçay son ana kadar mücadeleyi bırakmadığı seti 6-4 kaybetmekten kurtulamadı.

DÜELLONUN GALİBİ YING-YING

Günün diğer önemli maçında 5 nolu seribaşı Duan Ying-Ying, 2016 Wimbledon'dan bu yana ilk maçını oynayan Zarina Diyas'ı 7-5, 6-3 mağlup ederek tur atladı. Japon Nao Hibino da Belçikalı Maryna Zanevska'yı 5-7. 6-4, 6-2'lik setler sonunda yenerek ikinci tıra çıktı.





(Merthan Can)



