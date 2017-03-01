Yıllar geçiyor ama o enerjisinden, kazanma azminden ve savaşçılığından hiçbir şey kaybetmiyor. WTA Turu'nun en yaşlı oyuncularından Venus Williams oynadığı üst düzey tenisle parmak ısırtıyor.

Avustralya Açık'ta sıradışı performansıyla finale kadar yükselmeyi başaran ve finalde kardeşi Serena'ya kaybeden tecrübeli oyuncu Indian Wells'te son sekize kalmayı başardı. Üçüncü turda maç puanı çevirdiği mücadelede Jelena Jankovic'i geriden gelerek mağlup eden Venus, dördüncü turda Shuai Peng'e de aynı senaryoyu uyguladı. Elemelerden gelen Çinli rakibini 3-6, 6-1, 6-3 safdışı bırakan Amerikalı raket çeyrek finalde Elena Vesnina'nın rakibi oldu.

Maç boyunca yaşadığı iniş-çıkışların sinir bozucu olduğunu belirten Venus Williams, "İkinci setin sonlarına doğru ritmimi yakaladım. Ve üçüncü setin sonlarında iyiydim. Yarışmacı bir insanım" diye konuştu.

VESNINA'DAN KARİYER GALİBİYETİ

Indian Wells'te günün en büyük sürprizlerinden birine Elena Vesnina imza attı. 14 no'lu seribaşı olarak turnuvaya katılan Rus oyuncu dünya 2 numarası -haftaya 1 numaraya yükselecek- Angelique Kerber'i 6-3, 6-3 ile devirerek kariyerinin en önemli galibiyetini yakaladı. Maç sonrası büyük sevinç yaşayan Vesnina, "Çok iyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Kortta baştan sona çok iyi göründüm. Servislerim ve vuruşlarımı hissettim. Bugün herşey güzeldi" sözleriyle galibiyeti yorumladı.



