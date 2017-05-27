Japon raket Taro Daniel, elemelerin final turunda önemli bir geri dönüş gerçekleştirdi.

Roland Garros yönetiminin uzayan maçları önlemek adına bu sene eleme mücadelelerinde uygulamaya başladığı final seti tie-break uygulaması, elemelerin son turunda dört oyuncunun işine yaradı.

Oyunlarda iki fark oluncaya dek süren maçın yerine karar setinde düğümü tie-break çözerken, Marius Copil, Taro Daniel, Sergiy Stahkovsky ve Bjorn Fratangelo elemelerdeki son maçlarını 7-6'lık final seti neticesinde kazanıp isimlerini ana tabloya yazdırdı.

Erkekler eleme mücadelesinin son turundaki en etkileyici işin altında Japon raket Taro Daniel'in imzası vardı. Klasmanın 102. basamağındaki Daniel, ATP Next Gen oyuncularından Andrey Rublev karşısında final setini 2-5'ten çevirirken, 5-4 geride olduğu dokuzuncu oyunda da iki maç puanı kurtarıp tam üç saat sonunda 7-5, 6-7, 7-6 ile galibiyete uzandı ve ana tabloya çıktı.

Fransa Açık'ta elemeleri aşan diğer 12 tenisçi ise şu şekilde: Arthur De Greef, Nicolas Jarry, Jozef Kovalik, Stefanos Tsitsipas, Maxime Hamou, Simone Bolelli, Santiago Giraldo, Marco Trungelliti, Teymuraz Gabashvili, Guido Pella, Stefano Napolitano, Paul-Henri Mathieu.

ERKEKLER ELEME TABLOSU

Ali Katipoğlu - Paris