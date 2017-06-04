Roland Garros'ta 11 nolu seribaşı olarak mücadele eden Caroline Wozniacki, havanın kararması nedeniyle Cumartesi gününe sarkan maçta turnuvanın flaş isimlerinden Cici Bellis'i üç sette geçerek kariyerinde ikinci kez dördüncü tura yükseldi. Eski dünya 1 numarası, son 32'deki en genç oyuncu olan Amerikalı rakibini 6-2, 2-6 ve 6-3'lük setler sonunda devirmeyi başardı.

Şubat ayında Dubai finalinde yendiği 18 yaşındaki Bellis karşısında agresif savunma ile maça başlayan Wozniacki, setin başında servisini kırdırmasına rağmen üst üste altı oyun kazandığı ilk seti 6-2 alarak avantaj yakaladı. İlk sette 12 basit hata ile oynayan Bellis ikinci sette puanları daha dikkatli oynamaya başladı ve forehand'iyle vurduğu açılı toplarla Wozniacki'ye zor anlar yaşattı. İlk servis yüzdesini yüzde 51'den 71'e çıkaran genç oyuncu rallilerin büyük bölümünü domine ettiği seti 6-2 ile hanesine yazdırdı.

Cumartesi günü oynanan final setine etkili başlayan Caroline Wozniacki, vurduğu derin ve sert topların yanısıra fileye gelerek Cici Bellis'e üstünlük kurdu. Danimarkalı oyuncu sekiz kazanma puanı ürettiği üçüncü seti 6-3 kazanarak dördüncü tura yürüdü.

Dokuzuncu kez Roland Garros'ta boy gösteren Caroline Wozniacki kariyerinde ikinci kez Paris'te son 16'ya kalma başarısı gösterdi. 26 yaşındaki tenisçi çeyrek finale yükselebilmek için 2009 şampiyonu Svetlana Kuznetsova ile mücadele edecek.

Merthan Can