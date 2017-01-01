Dünya eski 1 numarası Caroline Wozniacki, Sydney turnuvasının ilk turunda Rio Olimpiyatları şampiyonu Monica Puig'i üç sette devirdi. Danimarkalı oyuncu 2 saat 10 dakika süren maçta Porto Rikolu rakibini i 6-3, 2-6, 6-4'lük setlerle mağlup etti. 2014 Avustralya Açık finalisti ve geçen yılın WTA Sezon Sonu Turnuvası şampiyonu Dominika Cibulkova da 3 nolu seribaşı olarak katıldığı Sydney'de ilk turda Laura Siegemund'u kolay geçerken sadece iki oyun verdi: 6-2, 6-0. 6 numaralı seribaşı Johanna Konta ve 9 numaralı seribaşı Roberta Vinci de ilk gün sonunda tur atlayan diğer seribaşı raketler oldu.

İki Amerikalı tenisçi Christina McHale ve CoCo Wandeweghe ilk turda iki seribaşını elemeyi başardı. McHale turnuvanın 4 nolu seribaşı Ukraynalı Kateryna Bondarenko'yu 4-6, 7-5 ve 6-2 yenerken, Wandeweghe de 6-2, 4-0 önde götürdüğü maçta Rus rakibi 8 nolu seribaşı Elena Vesnina'nın çekilmesiyle ikinci tura çıktı.

Eski günlerini arayan 2011 Amerika Açık şampiyonu Samantha Stosur, Sydney turnuvasının ilk turunda Anastasia Pavlyuchenkova'ya 6-3, 6-1 kaybederek elendi.

MLADENOVIC YORGUNLUK KURBANI

Hobart International'da ise ilk günün sürprizi Richard Gasquet ile Fransa'yı Hopman Kupası'nda zafere taşıyan Kristina Mladenovic'in ilk turda Elise Meertens'e yenilerek elenmesi oldu. Turnuvanın 7 nolu seribaşı Mladenovic dünya sıralamasında 124. sırasında bulunan rakibine 6-1, 6-2 kaybederek Hobart'a veda etti. Hobart'ta 1 nolu seribaşı olarak mücadele eden Hollandalı Kiki Bertens ilk turda Galina Voskoboeva'yı 63 dakika süren maçta 6-1, 6-2 ile geçti.

Elemelerden gelen Jana Fett de 2010 Roland Garros şampiyonu Francesca Schiavone'yi 6-3, 6-2'lik setlerle mağlup ederek yoluna devam etti. Schiavone maç sonrası yaptığı açıklamada sezon sonunda WTA Turu'na veda edeceğini açıkladı. Hobart'ta Andrea Petkovic ve Lucie Safarova da ilk tur maçlarını kazanarak son 16'ya kaldı.