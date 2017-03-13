Geçtiğimiz yıl Avustralya Açık sırasında doping testinde meldonyum çıktığı için 15 ay ceza alan Maria Sharapova kortlara geri dönmek için gün sayıyor. 25 Nisan'da cezası bitecek olan güzel oyuncu ilk turnuvasına daha önce şampiyonluk yaşadığı Stuttgart'ta çıkacak. Sharapova'nın dönüş tarihi yaklaştıkça konunun gündemdeki ağırlığı artıyor.





Indian Wells Turnuvası sırasında katıldığı basın toplantısında bu konudaki soruları cevaplayan dünya eski 1 numarası Caroline Wozniacki cesur açıklamalarda bulundu. Danimarkalı tenisçi Stuttgart Açık takviminde Sharapova'nın turnuvaya katılabilmesi için esneklik tanınmasına tepki gösterdi. Sharapova'nın kadın tenisi için önemli figür olduğunu kaydeden Woz lakaplı oyuncu, " Ancak cezasını doldurduğu hafta bir turnvaya katılacak olması sorgulanmalı. Organizasyonun verdiği bu kararın diğer sporcular için saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Ancak olan oldu ve yetkililer yapmak istediklerini yaptılar" diyerek Stuttgart Açık yönetimine tepki gösterdi. Wozniacki, Sharapova'nın cezasını doldurduktan sonraki haftada turnuva oynamasının daha doğru olacağını dile getirdi.





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