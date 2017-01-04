2017 sezonunu Auckland'ta açan Williams Kardeşler organizasyona erken veda etti. Amerika Açık'ta Karolina Pliskova'ya kaybettiği yarı finalin ardından ilk turnuvasını oynayan Serena Williams vatandaşı Madison Brengle'a sürpriz bir şekilde kaybederken ablası Venus Williams da kolundaki sakatlık nedeniyle organizasyondan çekildi.

Dünya sıralamasında 72. sıralamasında bulunan Madison Brengle ilk sette 4-1 geriye düşmesine rağmen üst üste beş oyun kazanarak seti hanesine yazdırdı. Kortta esen değişken rüzgâr nedeniyle bir türlü istediği oyunu ortaya koyamayan Serena Williams ikinci seti 4-3'ten çevirerek tie break sonunda kazanmayı başardı. Son seti 6-4 kazanan 26 yaşındaki Brengle 2 saat 13 dakika sonunda dünya 2 numarasını devirmeyi başardı ve Auckland'ta çeyrek finale yükseldi. İlk turda Yeni Zelandalı Jade Lewis'i yenerken servis atmakta zorlanan Venus Williams ise ikinci tur maçı öncesi turnuvadan çekildiğini açıkladı.

1 numaralı seribaşı olarak katıldığı turnuvaya erken veda eden Serena Williams mağlubiyetin faturasını hava durumuna çıkardı. ASB Tenis Merkezi'ndeki rüzgârlı ortamı 'iğrenç' olarak niteleyen ünlü tenisçi, "Hiç sevmediğim şartlarda oynadım. Rakibim de aynı şartlarda mücadele etti ama o benden daha iyi uyum sağladı. Gerçekten böyle bir ortamda oynamaktan iğreniyorum. En azından bu kötü şartlardan kurtuluyorum. Daha iyi ve daha sıcak bir ortamda antrenman yapabileceğim. Melbourne'de şartların böyle olmayacağını bilmek sevindirici" diye konuştu.