Tenis sezonunun son bölümünde dünya 1 numarası Novak Djokovic ile amansız bir zirve yarışına giren Andy Murray, nefesini rakibinin ensesinde iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Çin Açık ve Şanghay Masters'ta mutlu sona ulaşan İskoç tenisçi, Viyana Açık'tan da şampiyonlukla dönerek üst üste üçüncü turnuvasını kazandı ve klasman liderliği iddiasını pekiştirdi.

Yarı finali maç yapmadan geçtiği turnuvanın finalinde Jo-Wilfried Tsonga ile karşılaşan Murray, açılış setini 6-3'le hanesine yazdırırken ikinci sette de 4-2'lik skor avantajını yakaladı. Bu noktada Tsonga'nın direnciyle karşılaşan Muzza, rakibinin skoru eşitlemesine engel olamasa da seti 8-6'lık tie-break sonucunda 7-6'yla cebine koydu ve tekler kariyerinin 42. kupasını kaldırdı.

Bu sonuçla bu yılki yedinci turnuva zaferini kutlayan İskoç yıldız, elde ettiği 500 puanla da ATP lideri Djokovic'e bir adım daha yaklaşmış oldu. Erkekler tenisinde 2016 sezonunu zirvede tamamlayacak isim, Paris Masters ve ATP Dünya Turu Finalleri'nin ardından netlik kazanacak.

Yunus Dilber

