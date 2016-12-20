Eski dünya 1 numarası Victoria Azarenka, ilk kez anne olduğunu Twitter sayfası aracılığıyla duyurdu.

"Bugün en büyük savaşımı verdim ve en büyük zaferimi yaşadım!" cümleleriyle yaptığı paylaşımda sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdiğini söyleyen Vika, mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı.

Belaruslu raket, tenise bir an önce yüksek seviyede dönmek istediğini fakat net bir tarih belirlemediğini söyledi.

Temmuz ayında hamileliğini müjdeleyen iki kez Avustralya Açık şampiyonu, son olarak Fransa Açık ilk turunda mücadele etmişti.





Özgün Çağlar Deniz