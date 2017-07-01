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Singapur'da düzenlenen WTA Finalleri'nde, Beyaz Grup'taki ikinci maçında Venus Williams, Jelena Ostapenko'yu 3 saat 13 dakikalık epik bir mücadele sonunda 7-5, 6-7(3), 7-5'lik setlerle mağlup etmeyi başararak ilk galibiyetini aldı.

2009'dan bu yana ilk kez burada boy gösteren 37 yaşındaki Venus Williams, 20 kez servisin kırıldığı, WTA Finalleri'nin 2008'den bu yana en uzun üçüncü maçı olan karşılaşmada, bu yıl Wimbledon finali yolunda çeyrek finalde mağlup ettiği rakibini bir kez daha geçti.

İlk sette 3-5 geriye düşen ABD'li raket, dört oyun üst üste kazanarak seti 7-5 ile hanesine yazdırmayı başardı. İkinci sette durum 6-5'ken bir maç puanı kurtaran Roland Garros şampiyonu Letonyalı raket seti tie-break ile kazanarak maçı final setine taşıdı.

Final setinde servisinde sorun yaşamaya başlayan ve %46 gibi bir oranla ilk servis bulabilen Ostapenko karşısında seti 7-5 kazana Venus Williams korttan mutlu ayrılan taraf oldu.

Rakibinin 26 puan vuruşuna karşılık 48 winner üreten 7 numaralı seri başı Ostapenko, buna karşılık kaydettiği 40 basit hata ile Beyaz Grup'taki ikinci mağlubiyetini alarak kariyerinde ilk defa katıldığı turnuvaya veda etti.

Servislerinden memnun olmadığının altını çizen 20 yaşındaki raket, "[Venus] bugün çok iyi servis atıyordu. Ancak sanırım returnlerde başarılıydım. Servislerimden çok daha başarılı olduğum kesin." diye konuştu.



Öte yandan günün diğer mücadelesinde Wimbledon şampiyonu Garbiñe Muguruza'yı 6-2, 6-2'lik setlerle mağlup eden 3 numara Karolina Pliskova gruptan çıkmayı garantiledi.

Beyaz Grup'tan çıkacak ikinci raketi Garbiñe Muguruza - Venus Williams mücadelesi belirleyecek.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

