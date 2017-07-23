Hırvatistan’da düzenlenen turnuvada Rus Andrey Rublev, finalde karşılaştığı İtalyan Paolo Lorenzi’yi 6-4, 6-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Şanslı kaybeden olarak katıldığı turnuvada şampiyon olan dünya 74 numarası, böylece 2014 yılında geçiş yaptığı profesyonel kariyerindeki ilk kupasını da havaya kaldırmış oldu.



Daha önce hiç karşı karşıya gelmeyen ikilinin ilk maçları Umag finalinde oldu. Umag’da elemelerin 2.turunda elenen ancak Borna Coric’in çekilmesi ile ana tabloya dahil olan Rublev, bu sene şubat ayında Ekvador’da düzenlenen turnuvada final oynama başarısı gösteren 35 yaşındaki Lorenzi karşısında ilk seti 41 dakika sonunda 6-4 ile kazanmayı başardı. 36 dakika süren ikinci seti de iki servis kırma avantajı ile 6-2 ile kazanan Rublev profesyonel kariyerinin en büyük başarısına 19 yaşında ulaşmış oldu.

Andrey Rublev, ATP tarihinde bir turnuvaya şanslı kaybeden olarak katılıp şampiyonluğa ulaşmayı başaran altıncı tenisçi olurken, aynı zamanda da Marat Safin ve Yevgeny Kafelnikov ile birlikte ilk ATP kupasını havaya kaldıran en genç Rus raket ünvanına da ortak oldu.



ATP şampiyonluğu alan diğer Rus raketler ve ilk ATP şampiyonluklarındaki yaşları ise şöyle:



Karen Khachanov - 20 yaş

Mikhail Youzhny - 20 yaş

Nikolay Dayvydenko - 21 yaş

Igor Andreev – 21 yaş

Dmitry Tursunov – 24 yaş





Eren Andaç / Tenisdunyasi.net