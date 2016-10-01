Fotoğraf: Jimmie48 Tennis Photography

Kadınlar tenisinde sezonun en başarılı sekiz tenisçisini buluşturan WTA Finalleri'nde 2016 yılının galibi Dominika Cibulkova oldu. İlk kez yer aldığı turnuvada gruplardan güçlükle çıkabilen Slovak tenisçi, finalde dünya 1 numarası Angelique Kerber'e 6-3 ve 6-4'lük setlerle üstünlük kurdu.

Final maçına ilk üç oyunu kazanarak giren Cibulkova, daha sonrasında servisini kırdırıp avantajını kaybetse de etkili oyununu sürdürdü ve açılış setini 6-3'le hanesine yazdırdı. Özellikle forehand kanadından ürettiği winnerlarla Kerber'i çaresiz bırakan Domi, ikinci sette de yedinci oyunda servis kırarak ipleri tamamen eline aldı.

İkinci setin 10. oyununda servislerini şampiyonluk için kullanan Slovak raket, yakaladığı dördüncü maç puanını sonuca çevirmeyi başardı ve 6-4'lük bu setin ardından tekler kariyerinin en büyük turnuva zaferini ilan etti. Karşılaşma boyunca doğrudan kazanılan puanlarda rakibini ikiye katlayan (28-14) Cibulkova, bu sonuçla rakibinden grup aşamasında kaybettiği maçın rövanşını da almış oldu.

Yarın açıklanacak yeni sıralamada 5 numaraya yükselmeyi garantileyen Slovak tenisçi; Serena Williams (2001), Maria Sharapova (2004) ve Petra Kvitova'nın (2011) ardından katıldığı ilk sezon sonu şampiyonasını kazanan dördüncü isim olarak da tarihe geçti.

Yunus Dilber



