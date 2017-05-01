Bu sene üçüncüsü düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Open’da İtalyan Alessandro Motti ile ortaklık kuran Tuna Altuna, çiftlerde ikincilik ödülünün sahibi oldu. Altuna/Motti ikilisi finalde Çek rakipleri Jiri Vesely/Roman Jebavy’ye 6-0, 6-0’lık setlerle kaybetti.

Sırasıyla Troicki/Lajovic, Erlich/Lipsky ve Shamasdin/Sancic ekipleri önünde aldıkları etkileyici galibiyetlerle finale gelen Altuna ve Motti, şampiyonluk maçında istedikleri performansı sergileyemedi. 41 dakika süren finali oyun yitirmeden kazanan Vesely/Jebavy tandemi, çiftler kupasını müzelerine götürdü.

TEB BNP Paribas İstanbul Open çiftler kategorisinde dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Garanti Koza Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Binark, Gürsel Tuna ile Türk Ekonomi Bankası Marka ve İletişim Direktörü Zeynep Demirkol takdim etti.





ALTUNA: MÜTHİŞ BİR HAFTAYDI

ATP düzeyindeki bir turnuvada final oynama başarısı gösteren ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen 28 yaşındaki milli tenisçi Tuna Altuna, karşılaşmanın ardından partneri Alessandro Motti ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı.

Zorlu takımları yenerek finale geldiklerini vurgulayan Altuna, “Bugün istediğimiz oyunu oynayamasak da her ikimiz için de müthiş bir hafta oldu. Önemli olan istikrarı yakalamak. Bu seviyede mücadele etmeyi sürdürüp Grand Slam turnuvalarına katılma hedefime ulaşmak istiyorum” dedi.