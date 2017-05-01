Bu sene üçüncüsü düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Open’da ter döken milli tenisçilerden Tuna Altuna, İtalyan partneri Alessandro Motti ile birlikte etkileyici bir galibiyete imza atarak çiftlerde çeyrek finali yakaladı. Altuna/Motti çifti, Sırp rakipleri Dusan Lajovic/Viktor Troicki’yi 4-6, 7-5, 10/4’le devirdi.





Açılış setini 6-4 yitiren Altuna ve Motti, ikinci sette 4-2 geriye düştü. Bu noktada önemli bir dönüş yapan Türkiye-İtalya ortaklığı, setteki son altı oyunun beşini alıp 7-5’e ulaştı ve mücadeleyi maç tie-break’e götürdü. Üstün bir performans sergiledikleri kritik oyunu 10/4 kazanan Altuna/Motti, böylece son sekiz ekip arasına kaldı.





2016 Sofya Açık’ın ardından kariyerinin ikinci ATP çeyrek finaline ilerleyen 28 yaşındaki Tuna Altuna ile partneri Alessandro Motti, bir sonraki sınavlarını 3 numaralı seribaşları Jonathan Erlich/Scott Lipsky önünde verecek.



