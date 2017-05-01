TEB BNP Paribas İstanbul Open’da günün ilk maçında 6 numaralı seribaşı ve dünya 40 numarası Bernard Tomic ile Brezilyalı toprak kort ustası ve kariyerinin geç döneminde en başarılı senesini yaşayan dünya 69 numarası Rogerio Dutra-Silva karşı karşıya geldi. 1 saat 31 dakika süren maçı Tomic 7-5, 6-3 kazandı.







Başarılarının çoğunu Challenger Circuit’de elde etmiş olan Dutra-Silva maça iyi başladı. Avustralyalı raketi ilk iki servis oyununda bir hayli zorlayan Dutra-Silva üçüncüde kırmayı başarıp 3-2 öne geçti. Oyunun akışını o ana kadar gayet iyi yöneten Brezilyalı raket, bir anda üç basit hatayı bir oyuna sığdırıp, maçın o ana kadarki en kötü oyununu oynadı ve servisini kırdırdı. Maçtan sonra konuşmasında Tomic bu oyunun önemli bir noktası olduğunu kabul etmekle beraber, return’lerini o oyunda iyi vurmasının Dutra-Silva’nın servisini kırmakta önemli rol oynadığının altını çizdi.





O andan itibaren Tomic servislerini daha rahat kazanmaya başladı ve maç sonuna kadar sadece bir kez servis kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. İkinci set 4-2 önde iken 15-40 geriye düşen Tomic, iki ace atarak beraberliği yakaladı. Dutra-Silva’nın tekrar avantajı yakalamasına rağmen, maçın en iyi puanını koşarak vurduğu paralel bir passing shot ile kazanan Tomic, maç sonrası bu oyunun kendisi açısından en iyi oyun olduğunu ve bu puanı nasıl aldığını kendisinin de anlamadığını itiraf etti.









MÜTEVAZI TOMIC

Bernard Tomic buraya çok yüksek beklentilerle gelmediğini maçtan sonra kendi ağzı ile de söyledi. Hatta maç evvelinde rakibinin kariyerini tamamen toprak kort turnuvaları üzerine kurduğunu ve ATP Turu'nda belirgin başarısı olmamasına rağmen zor maç olacağını bildiğini söyledi. Ayrıca İstanbul Open kortlarının kendisinin oynadığı en yavaş zemine sahip olduğunu ve oyununa uymadığını söyleyerek, geçen sene 1 numaralı seribaşı olmasına rağmen Diego Schwartzman’a karşı uğradığı hezimeti unutmadığını söyledi. Bir sonraki tura yine de daha güvenli çıkacağını belirten Tomic, her ne kadar zemin oyununa uymasa da bu sene kendi standardı açısından iyi bir toprak kort dönemi geçirdiğini vurguladı.



