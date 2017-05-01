Rafael Nadal'ın toprak zemindeki 17 maçlık galibiyet serisine son veren isim Dominic Thiem oldu. Avusturyalı yetenek, Barselona ve Madrid'de finalde kaybettiği Nadal'dan Roma'daki buluşmalarında rövanşı aldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Son üç maçlarında set koparamadığı dünya 4 numarası Nadal önünde bu kez oldukça agresif bir performans sergileyen Thiem, dört kez servis kırdığı 1 saat 51 dakikalık mücadeleden 6-4, 6-3'le üstün ayrılmayı başardı.

Roma Masters'ta yedi zaferi bulunan Nadal ile yaptığı altıncı maçta ikinci kez sevinen klasmanın 7. basamağındaki Thiem, yarı finalde Novak Djokovic veya Juan Martin del Potro ile kozlarını paylaşacak.

Tablonun üst tarafındaki yarı final eşleşmesi ise Alexander Zverev ile John Isner arasında oluştu. 20 yaşındaki ATP Next Gen yıldızı Zverev, bu seviye bir organizasyonda ilk defa son dörde kalırken İstanbul Open finalisti Milos Raonic'i 7-6, 6-1'le saf dışı bıraktı.

Birleşik Devletler'in 2008'den bu yana süren yarı final hasretini ise Isner dindirdi. Bir önceki turda Stan Wawrinka'yı deviren Isner, 21 ace kaydettiği maçta İstanbul Open şampiyonu Marin Cilic'i 2 saat 39 dakika sonunda 7-6, 2-6, 7-6 ile eledi ve toprak zemindeki bir Masters turnuvasında ilk defa yarı finalist oldu.

Ali Katipoğlu - Roma