Fotoğraf: Jimmie48 Tennis Photography

İpek Soylu, Avustralya Açık elemelerinde mağlup olduğu dünya 115 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka'yı Fransa Açık elemelerinde 4-6, 6-1, 7-6 ile devirerek ana tablo şansını sürdürdü.

Geçen sene elemeleri aşarak ana tabloya kalmayı başardığı Roland Garros'taki ilk sınavını Sabalenka önünde veren Soylu, 6-4 kaybettiği birinci setin ardından üstün bir oyun ortaya koyduğu ikinci seti 6-1'le hanesine yazdırdı ve maçı uzattı.

15 nolu korttaki buluşmanın final seti nefesleri kesti. Üçüncü oyundan on üçüncü oyuna dek karşılıklı breaklere sahne olan setin ve maçın kazananını tie-break belirledi.

Kritik oyunda 3/1 geriye düşmesine karşın moralini bozmayan Soylu, elemelerin 11 numarası Sabalenka karşısında üst üste altı puan birden alıp 7/3'e ulaştı ve 2 saat 3 dakika sonunda mücadeleyi noktaladı.

Başak Eraydın gibi Fransa Açık'ta yoluna devam eden Soylu, elemelerin ikinci turunda Ukraynalı Kateryna Kozlova ile kozlarını paylaşacak.