Dünya çiftler sıralamasının 77. basamağında yer alan İpek Soylu, Çin’in Zhuhai kentinde katıldığı WTA Elite Trophy turnuvasına güçlü bir başlangıç yaptı. Ev sahibi ülkeden, klasmanın 20 numarası Xu Yifan ile ortaklık kuran Soylu, yer aldıkları Orchid Grubu’nun ilk maçında Anastasia Rodionova/Olga Savchuk ekibini devirdi.

Davetle kabul edilen altı takımın yarıştığı prestijli organizasyonda ter döken ilk Türk olan 20 yaşındaki milli tenisçi, ilk kez iş birliği yaptığı Xu ile iyi bir uyum yakaladı. Soylu/Xu ikilisi, beş defa servis kırdıkları buluşmada Avustralyalı ve Ukraynalı rakiplerini 73 dakika sonunda 6-3, 6-4’lük setlerle yendi.

İpek Soylu ve Xu Yifan, gruptaki ikinci ve son sınavlarını Çinli Wang Yafan/Liang Chen tandemi önünde verecek. Soylu/Xu çifti bu müsabakayı kazandıkları takdirde gruplarını lider tamamlayıp diğer grubun birincisiyle şampiyonluk maçına çıkacak.