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WTA Finalleri'nde grup aşaması bugün oynanan iki maçla tamamlandı. Yarı finale çıkacak son ismin belli olacağı karşılaşmada Karolina Pliskova'yla yüzleşen Agnieszka Radwanska, rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle saf dışı bırakarak adını son dört oyuncu arasına yazdırdı.



Servis kırdırarak 4-2 geriye düştüğü açılış setini 7-5'le hanesine yazdıran Aga, ikinci seti de son dört oyunun tamamını alarak cebine koydu ve Singapur'da yoluna devam etti. Sezon sonu turnuvalarında ilk defa bu yıl boy gösteren Pliskova ise 27 winner ürettiği mücadelede 29 da basit hata yapınca elenmekten kurtulamadı.



FORMALİTE MAÇI MUGURUZA'NIN

Beyaz Grup'un formaliteye dönen diğer karşılaşmasında ise Garbine Muguruza'nın üstünlüğü vardı. İkinci maçların ardından grupta liderliği garantileyen Svetlana Kuznetsova'yla mücadele eden İspanyol raket, rakibine 3-6, 6-0 ve 6-1'le üstünlük kurdu ve Singapur'a galibiyetle veda etti.



Bu sonuçların ardından WTA Finalleri'ndeki yarı final eşleşmeleri, Angelique Kerber-Agnieszka Radwanska ve Svetlana Kuznetsova-Dominika Cibulkova şeklinde oluştu. Yarın oynanacak yarı final maçlarının kazananları, pazar günkü büyük finalde şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.

Yunus Dilber

