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Geçtiğimiz hafta Moskova'da kazandığı şampiyonlukla Singapur'daki WTA Finalleri'ne son sıradan katılan Svetlana Kuznetsova, turnuvada yarı finale yükselen ilk isim oldu. Beyaz Grup'taki ilk maçında son şampiyon Agnieszka Radwanska'yı üç sette dize getiren Rus raket, Karolina Pliskova'ya da aynı tarifeyi uygulayarak yarı finalin yolunu tuttu.

Son Amerika Açık'ta final oynayan Pliskova karşısında kıran kırana geçen mücadeleyi 3-6, 6-2 ve 7-6(8)'lik setlerle kazanan Sveta, böylece 2009 yılından bu yana katılım hakkı elde ettiği ilk sezon sonu turnuvasında gruptan çıkmayı başararak kariyerinde bir ilki yaşadı.

Beyaz Grup'ta dün oynanan diğer karşılaşmada ise geçtiğimiz yıl Singapur'dan zaferle ayrılan Radwanska'nın üstünlüğü vardı. Son Roland Garros şampiyonu Garbine Muguruza'ya 7-6(1) ve 6-3'le üstünlük kuran Aga, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alırken rakibini de turnuvanın dışına itti.



Kuznetsova'nın son dört vizesi aldığı grupta yarı finale çıkacak diğer ismi ise Radwanska-Pliskova maçı belirleyecek. Bu mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf, grup ikincisi olarak adını son dört oyuncu arasına yazdıracak.



Yunus Dilber

