



Garanti Koza’nın isim sponsorluğunda Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Garanti Koza Sofia Open, ev sahibi ülkeden Grigor Dimitrov’un şampiyonluğu ile noktalandı.

Turnuvada 3 numaralı seribaşı olarak mücadele eden Dimitrov, 99 dakika süren final mücadelesinde 2 numaralı seribaşı Belçikalı David Goffin’i 7-5, 6-4 mağlup etti ve kupaya uzandı.

İlk setin 12. oyununda servis kıran ve 7-5’le seti hanesine yazdıran Dimitrov, ikinci sete peş peşe beş oyun kazanarak başladı. 5-2’de kendi servisinde üç maç puanı kaçıran Bulgar raket, skorun 5-4’e gelmesine engel olamasa da 10. oyunda bir kez daha servis kırarak maçı noktaladı.

Sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık’ta yarı final oynayan, iki buçuk yıllık kupa özlemini ise 8 Ocak’ta Brisbane’da noktalayan dünya 13 numarası Dimitrov, bu sonucun ardından kariyerinin altıncı ATP zaferini kutladı.



ÇİFTLERDE SIRP İKİLİ GÜLDÜ

Garanti Koza Sofia Open’da günün ilk randevusunda ise çiftler finalinde Sırp ikili Viktor Troicki/Nenad Zimonjic, Rus tandem Mikhail Elgin/Andrev Kuznetsov ile kozlarını paylaştı.

6-4’lük iki set sonunda rakiplerini mağlup eden Troicki ve Zimonjic, böylece çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.



