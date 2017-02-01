Grigor Dimitroz galibiyet sonrası kort ortasında selfie çekti.

2017 yılına Brisbane şampiyonluğuyla giren, yarı finale kadar yükseldiği Avustralya Açık'ta Rafael Nadal'a müthiş bir maç sonunda kaybeden Grigor Dimitrov, ülkesinde oynadığı sezonun üçüncü turnuvasında da yarı finali buldu. 12 bin kişilik Armeec Arena'yı dolduran vatandaşlarının desteğini arkasına alan 25 yaşındaki oyuncu Garanti Koza Sofia Open çeyrek finalinde geçen yılın finalisti Victor Troicki'yi geçerken zorlanmadı. 6-3, 6-3'lük setlerle Sırp rakibini mağlup eden Dimitrov yarı finalde Basilashvili-Klizan maçının galibiyle karşılaşacak.

Turnuvanın 2 nolu seribaşı David Goffin ise Davis Kupası'nda geçen hafta Philipp Kohlschreiber ve Alexander Zverev galibiyetleriyle büyük sükse yapan vatandaşı Steve Darcis'i 6-1, 6-3'le geçerek son dörde kaldı.





AGUT HIZ KESMEDİ

Garanti Koza Sofia Open'ın son şampiyonu Roberto Bautista-Agut da çekişmeli bir mücadelenin ardından yarı finale çıkmayı başardı. Sidney'de kariyerinin ilk ATP zaferini kazanan Lüksemburglu Gilles Müller'i 7-5, 7-6 (5) ile mağlup eden Agut turnuvada üst üste beşinci galibiyetini aldı. Finale çıkmak için David Goffin karşısına çıkacak İspanyol oyuncunun rakibi karşısında bundan önceki maçlarda 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor.

(Merthan Can)



