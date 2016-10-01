Fotoğraf: Jimmie48 Tennis Photography

Singapur'daki WTA Finalleri'nde çıktığı ilk iki müsabakadan boynu bükük ayrılan Dominika Cibulkova, bugün bir mucizeyi gerçekleştirdi. Kırmızı Grup'taki son maçında Simona Halep'e 6-3 ve 7-6(5)'lık setlerle üstünlük kuran Slovak tenisçi, Angelique Kerber'in de Madison Keys'e set vermemesiyle kariyerinin ilk sezon sonu turnuvasında yarı finale yükselmenin sevincini yaşadı.



Halep'i set vermeden devirdiği karşılaşmanın ardından turnuvadaki ilk galibiyetini elde eden Domi'nin gruptan çıkabilmesi için Angelique Kerber'in de Madison Keys'i iki sette yenmesi gerekiyordu. Günün ilk maçında alınan sonuçla yarı final biletini cebine koyan Kerber, Keys engelini de 6-3'lük iki setle aşınca hem Kırmızı Grup'u lider tamamladı hem de Cibulkova'yı da son dört oyuncu arasına taşımış oldu.

Fazladan kazandığı 1 setle üçlü averajda Halep ve Keys'in önünde yer alan Cibulkova, böylece yarı finalde Beyaz Grup'u lider bitirmesi kesinleşen Svetlana Kuznetsova'yla eşleşti. Dünya 1 numarası Kerber ise finale kalabilmek için Agnieszka Radwanska-Karolina Pliskova eşleşmesinin galibiyle oynayacak.



Yunus Dilber

