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Singapur'da düzenlenen WTA Finalleri'nin ilk gününde kazananlar Venus Williams ve Jelena Ostapenko'yu mağlup eden Karolina Pliskova ve Garbiñe Muguruza oldu.

Bu yıl 47.si düzenlenen turnuvada açılış maçı için Karolina Pliskova ve Venus Williams korttaydı. 2009'dan bu yana ilk kez WTA Finalleri'nde boy gösteren ve 8 tenisçi içinde bu yıl şampiyonluk görmeyen tek raket olan Venus Williams'ı 6-2, 6-2'lik setlerle geçen dünya 3 numarası Beyaz Grup'a galibiyetle başladı.

1 saat 12 dakika süren mücadelede 5 ace ve 25 puan vuruşu kaydeden Çek raket, "Singapur'da kolay maç yok, bu nedenle ilk puandan itibaren hazır olmalısınız. Ben de bugün bunu denedim ve başardım." diye konuştu.

Günün ikinci karşılaşmasındaysa bu yılın Fransa Açık şampiyonu Jelena Ostapenko ve Wimbledon şampiyonu Garbiñe Muguruza karşı karşıya geldi. Letonyalı rakibini 6-3, 6-4'lük setlerle geçen dünya 2 numarası, Beyaz Grup'a galibiyetle başlayan ikinci raket oldu.

20 yaşındaki Ostapenko, 1 saaa 25 dakikalık mücadeleye 21 winner sığdırmasına karşın rakibine boyun eğmekten kurtulamadı. Rakibinin servisini 5 kez kıran Muguruza "[Ostapenko] agresif oynuyor ve risk almaktan çekinmiyor. Bu nedenle bugün elde ettiğim her fırsatı değerlendirmeye çalıştım." diye konuştu.



WTA Finalleri'ne yarın, Kırmızı Grup'taki Simona Halep-Caroline Garcia ve Elina Svitolina-Caroline Wozniacki mücadeleleriyle devam edilecek.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

