Yasaklı madde kullanımı cezasının sona ermesinin ardından Nisan ayında tura dönen ancak Roma'da yaşadığı sakatlık nedeniyle kortlardan yeniden uzak kalan Maria Sharapova wild card ile katıldığı Stanford'a galibiyetle başladı.

İlk tur mücadelesinde dünya sıralamasının 80. basamağında bulunan Jennifer Brady ile karşı karşıya gelen Rus tenisçi, ilk seti 6-1 ile hanesine yazdırdı.

Bu yıl Avustralya Açık'ta dördüncü tur gören 22 yaşındaki Brady, ikinci sette Sharapova'nın servisini erken kırdı ve seti 6-4 kazanarak maçı final setine taşıdı.

Ancak Maria Sharapova üçüncü sette rakibine fazla şans tanımadı ve seti 6-0 kazanarak 2 saat 2 dakika süren mücadeleyi noktaladı ve ikinci tura yükseldi.

Maç sonrası burada evinde gibi hissettiğini söyleyen Rus tenisçi "Daha çok oynadıkça daha iyiye gideceğim. Hedefim bu." diye konuştu.



2015'te Miami'de ikinci turda elenmesinin ardından Amerika'da ilk kez korta çıkan dünya 171 numarası Sharapova ikinci turda Lesia Tsurenko'nun rakibi oldu.

Yavuz Yavuz / Tenisdunyasi.net

