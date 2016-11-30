Fotoğraf: Jimmie48 Tennis Photography

35 yaşındaki Amerikalı yıldız tenisçi Serena Williams, ünlü magazin dergisi Porter'ın "2016'nın Muhteşem Kadınları" sayısında güçlü bir mektup kaleme aldı. Serena, kadın-erkek eşitliğini vurguladığı mektubunda, kadınları büyük hayaller kurma ve önlerine çıkan engelleri yıkma konusunda cesaretlendiriyor. Williams'ın mektubu şu şekilde:





Mükemmeliyet için çabalayan tüm harikulade kadınlara,





Büyürken bir hayalim vardı. Eminim sizin de vardı. Herhangi bir çocuğunki gibi değildi hayalim, dünyanın en iyi tenisçisi olmaktı. En iyi "kadın" tenisçi değil.





Bu hayalimi gerçekleştirmem için benim destekleyen ve cesaretlendiren bir aileye sahip olduğum için şanslıydım. Korkmamayı öğrendim. Bir hayal için mücadele etmenin önemini ve her şeyden de önemlisi büyük hayaller kurmayı öğrendim. Mücadelem üç yaşımdayken başladı, o günden beri de hiç ara vermedim.





Fakat bildiğimiz üzere, kadınlar yönlerini seçmekte genelde yeterince desteklenmiyor veya cesaretlendirilmiyor. Umuyorum ki hep beraber bunu değiştirebiliriz. Bu, benim için bir zorlukların üstesinden gelip gelememe meselesiydi. Başkalarının benim -ırkım, cinsiyetim- hakkımda belirttiği kusurlar ve dezavantajları kabul edip bunları başarımın yakıtı olarak kullandım. Kimsenin ya da hiçbir şeyin beni veya potansiyelimi yönlendirmesine izin vermedim.





İşte bu yüzden konu eşit ödemeye gelince, sinirleniyorum çünkü biliyorum ki, tıpkı sizler gibi, erkek meslektaşlarımla aynı işi, aynı fedakarlığı yapmaktayım. Yaptığı aynı işten dolayı kızımın, oğlumdan daha az ödenmesini asla istemem. Siz de istemezsiniz.





Bildiğimiz üzere, kadınlar başarı yolunda önlerine çıkan birçok engeli yıkmak zorundadır. Bu engellerden birisi, sanki bir kusurmuşçasına sıklıkla erkek olmadığımızın hatırlatılması. İnsanlar beni "dünyanın en iyi kadın sporcuları" arasında gösteriyor. Peki Lebron James için dünyanın en iyi erkek sporcuları arasında mı gösteriyorlar? Veya Tiger Woods'u? Veya Roger Federer'i? Peki neden hayır? Çünkü kadın değiller. Buna asla göz yummamalıyız. Her zaman başarılarımızla değerlendirmeliyiz, cinsiyetlerimizle değil.





Oldukça minnettarım ki, hayatımda başarıya giden yolda gerçekleştirdiğim her şey için inişleri ve çıkışları deneyimledim. Ümit ediyorum, benim ve sizin hikayeniz, tüm genç kadınlara mükemmeliyet ve hayallerinin peşinde koşma yolunda sarsılmaz bir dirençle ilham verecektir. Büyük hayaller kurmaya devam etmeliyiz ve bunu yaparken de gelecek nesil kadınlarını cesur olmaları için güçlendirmeliyiz.





Serena Williams



