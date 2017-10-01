Şangay Rolex Masters’ta bugün oynanan sekiz karşılaşma ile çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Rafael Nadal ve Roger Federer’in de adını son sekiz raket arasına yazdırdığı günde, sürpriz bir sonuç yaşanmaması dikkat çeken bir başka nokta oldu.



Bugüne kadar 13 kez korta çıktığı ve 10 kez mağlup ettiği Fognini ile karşı karşıya gelen Rafael Nadal, rakibine karşı bir kez daha üstünlük kurdu. 6-3 6-1’lik setlerle çeyrek finale yürüyen Rafa, son 16 maçında 15. kez korttan galip ayrılmış oldu. Dünya 1 Numarası bu sonuçla çeyrek finalde Grigor Dimitrov ile eşleşti.



Son 16 turunda Schwartzman’ı set vermeden geçen Roger Federer, son Shenzhen finalisti Dolgopolov’a da aynı tarifeyi uyguladı. İki sette de aldığı break’lerle rakibini 6-4 6-2 yenmeyi başaran İsviçreli raketin çeyrek finaldeki rakibi Richard Gasquet oldu. Federer ve Gasquet bugüne dek 18 kez karşı karşıya geldiler ve bu maçların 16 tanesinde korttan galip ayrılan taraf Federer oldu.



Günün merakla beklenen ve kağıt üzerinde en zor geçmesi beklenen maçında Del Potro ve Zverev karşı karşıya geldiler. Dünya 4 numarası Zverev, ilk setin hemen başında yakaladığı break avantajını kullanarak seti hanesine yazdırsa da Arjantinli raket maçın geri kalanında tüm servislerini kazanmasını bildi ve maçı da geriden gelerek 3-6 7-6 ve 6-4 ile hanesine yazdırmayı başardı.



Şangay’da çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde gerçekleşti.



Rafael Nadal – Grigor Dimitrov

Marin Cilic – Albert Ramos Vinolas

Victor Troicki – Juan Martin Del Potro

Richard Gasquet – Roger Federer



(Emre Başoğlu / Tenisdunyasi.net)



