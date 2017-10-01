Şangay Masters’ta ikinci gün geride kaldı. Bugün oynanan 15 karşılaşmada en dikkat çeken nokta ise Isner, Anderson, Querrey, Del Potro ve Cilic gibi oyuna servisiyle dikte eden tüm raketlerin tur atlaması oldu.



Marin Cilic, Juan Martin Del Potro, Sam Querrey ve Kevin Anderson; sırasıyla Edmund, Rublev, Sugita ve Mannarino’yu servis kırdırmadan ve set vermeden geçmeyi başardı. Dünya 16 numarası John Isner ise ilk seti kaybettiği karşılaşmada Lajovic karşısında üst üste iki tie break kazanarak tur atlayan taraf oldu.



Şangay’da günü maçlarını tamamlayamadan bitiren raketler de oldu. Jack Sock’un maçtan çekilmesiyle Chengdu finalisti Dolgopolov, ilk seti hanesine yazdıran Mischa Zverev karşılaşmayı tamamlayamayınca Struff ve Beijing finalisti Nick Kyrgios maçı tamamlayamayınca Johnson tur atlayan taraf oldu.



Öte yandan Ryan Harrison, Aljaz Bedene, Diego Schwartzman, Albert Ramos Vinolas, Victor Troicki, Fabio Fognini ve Richard Gasquet de günü tur atlayarak tamamlayan diğer isimler oldu.



Şangay’da ikinci tur maçları henüz tamamlanmadı. İlk turu bye geçen Dünya 1 Numarası Rafael Nadal ve 2 numara Roger Federer’in de katılımıyla mücadeleler yarın devam edecek.

(Emre Başoğlu / Tenisdunyasi.net)

