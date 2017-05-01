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Dünya 4 numarası Simona Halep, Madrid'de üst üste ikinci zaferini elde ettikten sonra Roma'da da hız kesmedi. Klasmanın 20. basamağındaki Hollandalı rakibi Kiki Bertens'i 7-5, 6-2 ile saf dışı bırakan Halep, şampiyonluk maçında Elina Svitolina ile eşleşti.

Dokuzuncu oyunda yakaladığı beş set puanını kullanamayan Halep, bir sonraki oyunda servisini kaptırıp durumun 5-3'ten 5-5'e gelmesine engel olamadı. 11. oyunda break avantajını tekrar ele geçiren Halep, set için servis kullandığı oyunda Bertens'e puan vermedi ve 7-5'le ilk adımı attı.

Halep ikinci sette kortun tek hakimiydi. Kısa sürede 4-0 öne fırladığı bu seti de 6-1'le hanesine yazdıran Rumen tenisçi, bu galibiyetle final biletini cebine koydu. İtalyan başkentindeki ilk finalini yakalayan Halep, 1 saat 17 dakika süren maç boyunca yalnızca dokuz basit hata yaptı.

İkinci yarı finalde ise heyecan sadece beş oyun sürdü. İstanbul Cup şampiyonu Elina Svitolina'nın açılış setinde 4-1'lik üstünlüğü olduğu sırada 3 numaralı seribaşı Garbine Muguruza'nın boynundaki sakatlık nedeniyle maçı bırakmasıyla finalin adı kondu.

Barkın Eren - Roma