Altı aylık bir aranın ardından Hopman Kupası ile kortlara düzenlenen Roger Federer, 19 yaşındaki Alexander Zverev'e üç set sonunda mağlup oldu. Genç rakibinin güçlü servislerini karşılamakta zorlanan efsane oyuncu 7-6 (1), 6-7 (4), 7-6 (4) biten setler sonunda rakibine yenilmekten kurtulamadı. 5-2 öne geçtiği ilk seti tie break sonunda kazanan Roger Federer, ikinci setin ortalarından itibaren ilk servislerinden yüzde 80'le puan çıkarmaya başlayan Zverev karşısında zor anlar yaşadı. 2.5 saatlik mücadelenin ardından Roger Federer karşısında kariyerinin ikinci galibiyetini alan Alexander Zverev sezonun flaş isimlerinden biri olacağını bir kez daha gösterdi.





BENCIC, İSVİÇRE'Yİ SIRTLADI

Federer'in mağlubiyetine rağmen İsviçre tek kadınlar ve çiftler maçında aldığı galibiyetlerle Almanya'yı geçmeyi başardı. Belinda Bencic, Andrea Petkovic'i 6-3, 6-4'lük setler sonunda mağlup ederken Fast4 formatında oynanan çiftler maçında da Federer/Bencic çifti Zverev/Petkovic tandemini 4-1'lik iki set sonunda devirdi. A Grubu'nda ise Kristina Mladenovic/Richard Gasquet'den oluşan Fransa takımı Dan Evans/Heather Watson'la mücadele eden İngiltere'yi 3-0'la süpürdü. Hopman Kupası'nda ilk iki maçlarını kazanan Fransa ve İsviçre Cuma günü grup birinciliği için karşılaşacak. Eşleşmenin galibi Cumartesi günü finalde şampiyonluk için korta çıkacak.

Merthan Can