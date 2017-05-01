TEB BNP Paribas İstanbul Open’da Marin Cilic-Diego Schwartzman yarı final eşleşmesinin ardından ikinci yarı final Milos Raonic ile Viktor Troicki arasında oluştu. İstanbul’da 1 numaralı seribaşı olarak boy gösteren Kanadalı yıldız Raonic, büyük çekişmeye sahne olan iki set sonunda Avustralyalı rakibi Bernard Tomic’i tie-breaklerle (7-6, 7-6) geçti.





Geçmişteki dört buluşmalarında set şansı tanımadığı Tomic karşısında İstanbul’daki ilk maçında olduğu gibi güçlü bir servis performansı sergileyen Raonic, açılış setini 7/4’lük tie-break neticesinde hanesine yazdırdı. Bacağındaki sakatlık sonrası ilk turnuvasını oynayan dünya 6 numarası, ikinci setteki tie-break’te ise daha zor anlar yaşadı.





Kritik oyunda kendi servisinde 6/5 gerideyken kaydettiği ace ile set puanını çeviren Raonic, akabinde 7/6’lık üstünlüğü yakaladı. Tomic’in servisinde eline geçen ilk maç puanında geri çizgiye gönderdiği etkili topla rakibini hataya zorlayan Raonic, tie-break’i 8/6’lık skorla kazanıp 1 saat 49 dakika sonunda mücadeleye noktayı koydu.





Birinci servislerinden %81’le puan çıkardığı karşılaşma boyunca 25 ace atan Raonic, yarı finalde 5 numaralı seribaşı Sırp Viktor Troicki ile kozlarını paylaşacak. Troicki ise geçen hafta Budapeşte’de ikinci turda kaybettiği vatandaşı Laslo Djere önünde ilk seti 6-2 aldıktan sonra ikinci sette 3-2 gerideyken rakibinin maçı bırakmasıyla son dörde kaldı.