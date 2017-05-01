2017 TEB BNP Paribas İstanbul Open’da dev finalin adı kondu. Buna göre 1 numaralı seribaşı Milos Raonic ile 2 numaralı seribaşı Marin Cilic, yarın (7 Mayıs Pazar) saat 17.00’de Garanti Koza Arena’da şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.





Bacağındaki sakatlık sonrası ilk mücadelesine İstanbul’da çıkan Raonic, sırasıyla Aljaz Bedene ve Bernard Tomic ile yaptığı sıkı maçların ardından yarı finaldeki rakibi Viktor Troicki önünde turnuvadaki en güçlü performansını ortaya koydu.





İlk iki maçında olduğu gibi yine maç boyunca servis kaybı yaşamayan Kanadalı yıldız, üç kez servis kırdığı maçtan 6-2, 6-3’lük setlerle üstün ayrılmayı başardı. Dünya 8 numarası Raonic, bu galibiyetle birlikte Troicki karşısında maç kaydını 5-1’e geliştirdi.





Kariyerinin 21. finaline ilerleyen Raonic, toprak zemindeki bir turnuvada ise ilk kez şampiyonluk maçına çıkacak.