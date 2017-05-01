Mart ayında katıldığı Miami Masters’tan bacağındaki sakatlık nedeniyle üçüncü tur maçı öncesi çekilen Milos Raonic, geri dönüş turnuvası niteliğindeki TEB BNP Paribas İstanbul Open’a zorlu bir galibiyetle başladı. İstanbul’da 1 numaralı seribaşı olarak mücadele veren Kanadalı yıldız tenisçi, son dönemin formda oyuncularından Britanyalı Aljaz Bedene’yi 6-7, 6-3, 7-6 ile yenip çeyrek final biletini kaptı.





Her iki raketin de tüm servislerine tutunduğu açılış setini 7/5’lik tie-break neticesinde yitiren Raonic, maçtaki ilk break’i ikinci setin üçüncü oyununda buldu. Çıktığı son 25 maçın 23’ünü kazanarak karşısına dikilen Bedene önünde dokuzuncu oyuna 5-3 üstün giren Raonic, bir kez daha servis kırıp 6-3’le sete noktayı koydu.





Garanti Koza Arena’daki buluşmanın final seti nefesleri kesti. İki taraf da birbirlerine servis kırma puanı göstermezken düğümü bir kez daha tie-break çözdü. Kritik oyunda ilk saha değişimine 4/2 önde giden 2016 Wimbledon finalisti, mini-break üstünlüğünü korudu ve 7/3’lük skorla işi bitirdi.





ÇEYREK FİNALDE RAKİP TOMIC

2 saat 36 dakikalık buluşma boyunca Bedene’ye servis kırma puanı şansı tanımayan dünya 6 numarası, ilk servislerinden %84’le puan çıkardığı maçı 13 ace ile tamamladı. Raonic’in çeyrek finaldeki rakibi, geçmişteki dört yüzleşmelerinin tümünde mağlup ettiği 6 numaralı seribaşı Avustralyalı Bernard Tomic olacak.