Yılın ilk bölümünde Barcelona ve Monte Carlo Masters'ta kupayı kaldırmasına karşın sezonun devamında istediği ivmeyi yakalayamayan Rafael Nadal, 2017'ye kendisi için miladi nitelikte bir değişiklikle merhaba diyecek. İspanyol yıldız, amcası Toni Nadal ve Francisco Roig'in yanına İspanyol efsane Carlos Moya'yı dahil ettiğini açıkladı.

Nadal, yaptığı açıklamada Carlos Moya'yı ekibine katmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. "Kariyerimde çok önemli bir yeri olan arkadaşım Carlos, artık antrenmanlarımda ve turda benimle olacak." şeklinde konuşan İspanyol raket bu hamlesiyle, efsanelerle çalışmaya başlayan Roger Federer, Andy Murray ve Novak Djokovic'i takip etmiş oldu.

Konu hakkında konuşan Carlos Moya, "IPTL'de iken Toni Nadal'dan bir çağrı geldiğini görünce oldukça heyecanlandım. Rafa'ya yardım etmek, Toni ve Francisco ile ortak bir projede yer almak çok özel. Rafa, özel bir oyuncu olmasının yanı sıra iyi bir insan ve iyi bir arkadaş. Özlediğimiz kupaları kazanacağımızdan eminim." sözleriyle El Matador'un ekibine katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Moya, kısa bir süre önce Milos Raonic'in takımından ayrılmıştı.





Özgün Çağlar Deniz