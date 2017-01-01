Çeyrek finalde 3 nolu seribaşı Svetlana Kuznetsova'yı üç sette yenen Yulia Putintseva, yarı finalde Dominika Cibulkova'ya da aynı tarifeyi uygulayarak St. Petersburg'ta finale yükseldi. Geçen yılın WTA Sezon Sonu Şampiyonası galibi ve turnuvanın 2 nolu seribaşı Cibulkova karşısında ilk seti 3-6 yitiren Kazak oyuncu sonraki setleri 6-4, 6-4 alarak WTA Turu'nda ilk finalini yakaladı.

Bir gün önce Kuznetsova'yı yenerek kariyerinde ilk kez ilk 10'dan bir tenisçiyi yenmeyi başaran Putintseva, Cibulkova zaferiyle ilk kez dünya sıralamasında ilk beşten birini mağlup etmenin gururunu yaşadı. Maç boyunca istikrarlı bir görüntü çizen Putintseva toplamda Cibulkova kadar kazanma vuruşu üretirken (27), rakibinin 43 basit hatasına karşın 32 basit hata ile maçı tamamladı.

Kariyerinde ilk kez finale yükselmesine karşın herhangi bir baskı hissetmediğini belirten 22 yaşındaki Putintseva, "Kortta olduğum her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum. Yarı final maçında arkamda olan seyirciye de tüm kalbimle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Putintseva'nın finaldeki rakibi yarı finalde Natalia Vikhlyantseva'yı deviren Fransız Kristina Mladenovic oldu. Avustralya Açık finalisti Venus Williams ve son şampiyon Roberta Vinci'yi eleyerek son dörde kalan Mladenovic genç rakibi karşısında ilk seti kaybetmesine 4-6 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-2, 6-2 alarak kupa için mücadele etme hakkı kazandı. Yulia Putintseva ile Kristina Mladenovic arasında bundan önce oynanan dört maçta her iki oyuncunun ikişer galibiyeti bulunuyor.