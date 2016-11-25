Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri'nde Çağla Büyükakçay "En İyi Bireysel Sporcu", Cem İlkel "En İyi Çıkış Yapan Sporcu", Can Üner de "En İyi Antrenör" kategorilerinde adaylar arasında gösterildi.

Nisan ayında Türk tenisinin WTA düzeyindeki ilk tekler zaferine imza atan Çağla Büyükakçay, dünya sıralamasında 60. basamağa kadar ilerlediği sezonda Fransa Açık, Wimbledon ve Amerika Açık'ta ana tablo mücadelesi vermiş, Roland Garros'ta tur geçerek bir ilki daha gerçekleştirmişti. Büyükakçay ile birlikte aday gösterilen diğer dört isim ise Taha Akgül, Daniyar İsmayilov, Kayra Sayit ve Yasmani Capello.

TEB İzmir Cup'ta zorlu bir yolu aşarak Marsel İlhan ile ATP Challenger Turu'ndaki ilk Türk finalini oynayan 21 yaşındaki Cem İlkel, ayrıca Davis Cup ve ITF Turu'nda sergilediği performansla göz doldurdu. Bu başarıları neticesinde "En İyi Çıkış Yapan Sporcu" kategorisinde adaylar arasındaki yerini alan İlkel, Ayşe Begüm Onbaşı, Tutya Yılmaz, Mete Gazoz ve Yasemin Can ile ödül için yarışıyor.

Çağla Büyükakçay'ın başarısındaki en büyük pay sahiplerinden Can Üner ise "En İyi Antrenör" dalında ödülü kovalıyor. 2012'den bu yana Büyükakçay'ın koçluğunu yapan Üner'in rakipleri Zeljko Obradovic, Ergin Ataman, Şenol Güneş ve Nesibe Altun.

Ödül töreninin 12 Aralık Pazartesi akşamı saat 21.00'de Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'da gerçekleşeceği Boğaziçi Üniversitesi 2016 Spor Ödülleri'nin oylamasına http://www.bounsporodulleri.com/oy-ver linki üzerinden katılmak mümkün.