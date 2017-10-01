Çin Açık tenis turnuvası ilk turunda karşılaştığı Lucas Pouille önünde zorlansa da galip gelmeyi başaran Rafa, bir set geriden geldiği ve iki maç puanı çevirdiği maçı 4-6, 7-6, 7-5 kazanarak turnuvada ikinci tura yükseldi.

Açılış setinin beşinci oyununda Nadal'ın servisini kırmayı başaran Fransız tenisçi, bu avantajını set sonuna kadar kaybetmedi ve ilk seti 6-4 ile hanesine yazdıran taraf oldu. İkinci sette her iki raket de kendi servis oyunlarında hata yapmadı ve set tie-break'e gitti. Tie-break'te bulduğu iki maç puanını değerlendiremeyen Lucas Pouille karşısında İspanyol Nadal eline geçirdiği ilk set puanında sete nokta koymayı başardı ve maça denge getirdi.

Final seti de ikinci sete benzer bir senaryo ile devam ederken kritik 11.oyunda Pouille'in servisini kırmayı başaran dünya 1 numarası, kendi servis oyununda maça noktayı koydu ve adını turnuvada ikinci tura yazdırmayı başardı.

Kariyerinde 13.defa maç puanı çevirdiği bir mücadeleden galip ayrılmayı başaran Rafael Nadal maçtan sonra yaptığı konuşmasında "İlk maç için Pouille zor bir rakipti, agresif oynadı iyi servisler attı, ben sonrasında iyi oynamaya başlasam da kontrolü ele alamadım. Geçen yıl Amerika Açık'ta tie-break'te hata yapan ve maçı kaybeden taraf bendim, bu sefer aynı hatayı o yaptı ve devamında kazanan ben oldum" ifadelerini kullandı.

Ülkesi İspanya'daki Katalonya referandumu hakkında da konuşan Rafa "Ülkemin bu halini görünce ağlamak istiyorum, referandumdan dolayı çıkan olayları görmek beni üzüyor, bu olaylar yüzünden tüm dünyaya negatif mesajlar yolluyoruz, biz bir bütünüz bu şekilde daha güçlüyüz," dedi.

Dünya 1 numarası bir sonraki turda Karen Khachanov ile mücadele edecek.

-İKİNCİ TURDA ÇARPICI EŞLEŞME

Turnuvanın dikkat çeken bir diğer ilk tur maçında ise son Amerika Açık yarı finalisti Del Potro ile bu sene Brezilya'da mutlu sona ulaşan Pablo Cuevas karşı karşıya geldi. Turnuvaya Wildcard ile katılan Delpo, Uruguaylı rakibini 1 saat 40 dakika sonunda 7-6, 6-4 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi başaran taraf oldu.

Bir başka ilk tur maçında ise 3 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov ile Damir Dzumhur korta çıktı. Katıldığı son iki turnuvada bir final bir de yarı final oynama başarısı gösteren son günlerin formda ismi Dzumhur karşısında set kaybetmesine rağmen 6-1, 3-6, 6-3 ile gülen Bulgar tenisçi adını ikinci tura yazdırdı ve Del Potro'nun rakibi oldu.

İlk tur maçları sonunda ayrıca Tomas Berdych, Alexander Zverev ve John Isner gibi raketler de rakiplerini mağlup ederek turnuvada yoluna devam eden isimler olmayı başardı.

Eren Andaç / Tenisdunyasi.net