Mubadala turnuvasını kazanarak 2016'nın son kupasını kaldıran Rafael Nadal yeni yıla da galibiyetle başladı. 2.5 aylık bir aranın ardından ATP Turu'ndaki ilk maçına Brisbane'de çıkan İspanyol tenisçi, Alexander Dolgopolov'u iki sette geçerek tur atladı. ATP 250 kategorisindeki turnuvada bu yıl ilk kez boy gösteren Nadal, Ukraynalı rakibini 6-3'lük iki set sonunda geçerken fazla zorlanmadı.

İlk setin üçüncü oyununda servis kırdıran Rafa, sonraki dört oyunu kazandığı seti 36 dakika sonunda hanesine yazdırmayı başardı. İkinci setin beşinci ve dokuzuncu oyununda rakibin servisini kıran İspanyol yıldız, son iki maçta yenildiği Dolgopolov'dan rövanşı almayı başardı. Nadal, 2014 BNP Paribas Open ve 2015 Aegon Championships'te rakibine kaybetmişti.

İkinci turda 2016'da 121 sıra yükselerek dünya sıralamasında 51. basamağa çıkan Mischa Zverev ile karşılaşacak Rafael Nadal, galibiyetten mutlu olduğunu söyledi. Güzel bir kortta kalabalık bir seyirci önünde müthiş bir tecrübe yaşadığını ifade eden Nadal, "Çok fazla hata yapmadan istikrarlı bir maç oynadım" dedi.

Brisbane'de iki Fransız'ı karşı karşıya getiren çekişmeli eşleşmede 6 numaralı seribaşı Lucas Pouille güldü. Gilles Simon karşısında ilk sette 0-5 geriye düşmesine rağmen rakibini 2 saat 6 dakika sonunda 7-6 (6), 7-6 (4) kazanmayı başaran dünya 15 numarası ikinci tura çıktı. Wild card ile turnuvaya katılan Sam Groth da Pierre-Hugues Herbert'i 6-3, 5-7 ve 7-5'lik setlerle yenerek tur atladı.

